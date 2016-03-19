القيادي عدنان لشباب الخليل: أغضبوا وتأكدوا اننا لن نبكي وحدنا

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان خلال تشييع جثمان الشهيد محمود أبو فنونه إلى مثواه الأخير "نعزي اليوم عائلة أبو فنونه والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو أحمد أبو فنونه والذي لم يبخل في تقديم فلذة كبده شهيداً في سبيل الوطن بعد أن قدم سنوات عمره في سجون الاحتلال".

وأضاف عدنان: أهلنا في الخليل ويا ذوي الشهداء والأسرى الأكرم منا جميعا، من المؤلم أن يودع الواحد منا أبنه أو قريبه شهيدا ولا يستطيع في لحظاته الأخيرة أن يحتضنه في آخر لحظات الوداع كما جرى مع أسيرنا أبو أحمد أبو فنونه".

وتابع: من نفس المكان الذي أرتقى فيه محمود شهيدا وقف القائد العسكري الصهيوني وقال "لتبكي ألف أم فلسطينية قبل أن تبكي أم يهودية"، ونحن نقول لشبابنا تحركوا للرد على هذا الصهيوني، فمن حقكم أن تغضبوا وتثأروا وتأكدوا اننا لن نبكي وحدنا.

ووجه عدنان كلمته إلى المقاومة وقال:" نقول للمقاومة كما تفتخرون بالشباب والشهداء لا تتركوهم وحدهم في ميدان الجهاد والمقاومة، فمن يحمل الراية الأن من بعد يا أبو فنونه، ومن يحمل الراية من بعد سرايا القدس والقسام ومن يتحرك نارا في وجه الاحتلال، إن لم يتحرك الجميع نصرة للانتفاضة ووفاء لدماء الشهداء.