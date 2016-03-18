اجتماع في « برج الشمالي » لمناقشة تقليصات « الأونروا »

عقدت فصائل « تحالف القوى الفلسطينية » في منطقة صور، اليوم الجمعة، اجتماعاً لها في مقر « الجبهة الشعبية - القيادة العامة »، ناقشت خلاله آخر التطورات على صعيد الملف الطبي والتقليصات التي قامت بها « وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا » مؤخراً بحق اللاجئين الفلسطينيين، وأكد المجتمعون على ما يلي:

1- ضرورة الاستمرار بالتحركات الشعبية مدعومة من كافة الفصائل لمواجهة هذا المشروع الخطير الذي يمس أبناء شعبنا في المخيمات، مثمنين الموقف والدور الايجابي الداعم لابناء شعبنا من قبل اللواء عباس ابراهيم والوزير وائل ابو فاعور في الاجتماع الذي عقد مع « الأونروا » في بيروت .

2- دان المجتمعون بشدة قرارات إغلاق القنوات المقاومة للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والمعبرة عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في كنس الاحتلال الصهيوني عن أرضه، وبمساندة بعض الدول الغربية.

3- الاستهجان والاستنكار لقرار مجلس التعاون الخليجي بتصنيف واعتبار « حزب الله » منظمة « إرهابية ».

4- أكد المجتمعون على خطهم الثابت والذي لا بديل له وهو التمسك بخيار المقاومة كنهج حتى تحرير كامل الأرض المغتصبة والمقدسات المنتهكة من قبل هذا العدو المجرم، وإستعادة كافة الحقوق المسلوبة .