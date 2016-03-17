هيئة الأسرى: الأسير الطفل عمر الريماوي يعاني من الشلل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم بأن الأسير القاصر الطفل عمر الريماوي (14 عاما) من بلدة بيت ريما شمال رام الله، الموجود حاليا في مستشفى سجن الرملة، يعاني من الشلل وعدم القدرة على المشي والحركة، وذلك نتيجة إصابته .

يذكر أن الريماوي قد أصيب برصاصات استقرت بظهره وصدره ويده اليمنى بعد إطلاق النار علية بمحاذاة متجر « رامي ليفي » بالقرب من بلدة مخماس.

وبينت أن عمر يمر بحالة صحية مستقرة ولكنها صعبة ومقلقة، حيث لا يستطيع التنقل والحركة، وأن الأطباء أخبروه أنه بحاجة إلى مدة 6 أشهر حتى يتمكن من الوقوف على قدميه وممارسة المشي بشكل طبيعي.

وطالبت بضرورة تدخل كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية لمتابعة حالة عمر والاطلاع على العلاج الذي يقدم له، لأن حالته تتطلب أن يقدم له علاج حقيقي ومتابعة فعلية .

يذكر أن الأسير الريماوي طالب مدرسة في الصف التاسع الأساسي وهو من المتفوقين جدا، اعتقل بزعم تنفيذه مع زميله أيهم صباح عملية طعن، وهما الآن موجودان في الرملة.