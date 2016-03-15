الغلبان يوضح سبب عرقلة الاحتلال لعمل معبر أبو سالم منذ 3 أيام

أوضح مدير عام معبر كرم أبو سالم منير الغلبان، أن عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمل المعبر بدأت منذ 3 أيام لخلافات (إسرائيلية داخلية) دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وكان أصحاب الشاحنات (الإسرائيلية) أوقفوا العمل في معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بسبب مضايقات وإجراءات تعسفية لجنود الاحتلال، تمثلت في « ملاحقة شاحناتهم، وفرض غرامات مالية تصل إلى (1000شيقل).

وأكد الغلبان في تصريح خاص لـ »فلسطين اليوم الإخبارية« مساء الثلاثاء، أن خلافاً بين الإسرائيليين أنفسهم أدى لعرقلة عمل المعبر إضافة إلى أن قوات الاحتلال تمنع أصحاب الشاحنات الفلسطينية من الوصول إلى الساحات الخاصة لنقل البضائع.

وقال الغلبان: »إن الشاحنات الفلسطينية تنتظر منذ ساعات الصباح أمام معبر كرم أبو سالم بانتظار السماح لها من قبل قوات الاحتلال لتقل البضائع الموجودة في الساحات قرب الحدود إلا أن قوات الاحتلال تسمح بأعداد قليلة جداً« .

وأضاف مدير معبر أبو سالم: »إن قوات الاحتلال منعت اليوم تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الخارج وهذا تسبب بخسائر فادحة للتجار".