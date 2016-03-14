الاحتلال يغلق مداخل رام الله قرب مستوطنة حلميش ويتحدث عن حدث أمني

أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الاثنين كافة المداخل المؤدية لمدينة رام الله قرب مستوطنة « حلميش »، بزعم وجود حدث أمني في المنطقة.

و أعلنت مصادر عبرية أنه تم اعتقال 4 فلسطينيين قرب المستوطنة المذكورة، و تقوم بوضعهم أرضاً و بتفتيشهم.

يتبع