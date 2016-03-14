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الاحتلال يغلق مداخل رام الله قرب مستوطنة حلميش ويتحدث عن حدث أمني

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:35 - 14 مارس 2016
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أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الاثنين كافة المداخل المؤدية لمدينة رام الله قرب مستوطنة « حلميش »، بزعم وجود حدث أمني في المنطقة.

 

و أعلنت مصادر عبرية أنه تم اعتقال 4 فلسطينيين قرب المستوطنة المذكورة، و تقوم بوضعهم أرضاً و بتفتيشهم.

 

يتبع

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