« أقر منيس » .. مذاق إندونيسي سحر الحجازيين

أمام محل شعبي بالمدينة المنورة، ينهمك الحاج علي الجام في إعداد أطباق « أقر منيس » لبيعها لمختلف الزوار القادمين من مختلف المدن السعودية في إطار فعاليات طيبة التراثية.

علي الجام الذي يبيع الطبق بثمن زهيد اقترن اسمه بهذه الوجبة بعد أن تعرف عليها السعوديون قبل 100 عام على أيدي الإندونيسيين الذين كانوا يأتون بها في مواسم الحج.







وتشير المصادر التراثية إلى أن الإندونيسيين كانوا يحرصون على بيع هذه الوجبة بمحيط المسجد النبوي الشريف وأمام باب السلام بالذات.

لاحقا تذوق السعوديون « أقر منيس » فأصبحت أكلة شعبية في المدينة المنورة بعد أن أدخل عليها الحجازيون بعض المكونات مثل « التوت البارد ».