فيديو : ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على لاس بالماس

حقق ريال مدريد الفوز على لاس بالماس بهدفين لهدف وذلك في المباراة التي اقيمت مساء الاحد وذلك ضمن مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم.

انطلقت المباراة بكل قوة من جانب اصحاب الارض والذي كانت لهم العديد من المحاولات في بداية هذا الشوط ولكن دفاع الملكي وحارسه كيلور نافاس قادما اداء جيد للغاية.

وعند الدقيقة 24 سجل الاسباني سيرجيو راموس الهدف الاول لريال مدريد برأسية مميزة بعدما استلم تمريرة من جانب مواطنه ايسكو، وكان كريستيانو على مقربة من تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بحارس لاس بالماس ولكن الدولي البرتغالي اهدر الانفراد بتألق من الحارس.

بالشوط الثاني نزل اصحاب الارض اللقاء بشكل ضاغط وشكلا العديد من الخطورة على مرمى الحارس نافاس والذي وقع في مصيدة الضربة الحرة الغير مباشرة في الدقيقة 75 ولكن لاعب لاس بالماس اهدر فرصة تسجيل هدف التعادل لناديه.

وفي الدقيقة 87 سجل اللاعب ويليام خوسيه هدف التعادل لناديه، ولكن في الدقيقة 89 استطاع البرازيلي كاسميرو ان يسجل هدف التعادل بعدما استلم تمريرة من خيسي، كما في الدقيقة 90 تحصل راموس على الانذار الثاني وتعرض للطرد من المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 63 في المركز الثالث، فيما يتوقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 30.