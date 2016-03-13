تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد ملحم

بعد نحو شهرين من عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد نشأت ملحم في مدينة تل أبيب، كشفت شرطة الاحتلال أنها تمكنت من احباط عملية ثانية كان ملحم يخطط لتنفيذها.

وأضافت شرطة الاحتلال في بيان لها أنه بعد أن تم السماح بنشر النتائج التي توصلت إليها ما تسمى بـ لجنة الفحص الداخلية الإسرائيلية، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمكنت من قتل ملحم قبل أن يتم تنفيذ عمليته الثانية المخطط لها، دون التطرق إلى التفاصيل.

وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم التوصل إليها عقب اعتقال اثنين من مساعدي الشهيد ملحم، إذ قدما له مساعدة بتهريبه واخفائه، على حد تعبيرها.

وقالت إنه وفقا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، فقد تم التعرف على نشأت ملحم بعد نحو خمس ساعات من تنفيذ العملية، عندما شاهدته ممرضتان يستقل حافلة وأبلغتا مركز شرطة الاحتلال في تل أبيب.

وعقب البلاغ، توجهت قوة من شرطة الاحتلال إلى بلدة عرعرة حيث مسقط رأس الشهيد ملحم، وبدأت بأعمال البحث والتحري عنه.

وبحسب بيان شرطة الاحتلال فإنها وبالتعاون مع الشاباك تم الكشف عن المكان الذي كان الشهيد ملحم يتواجد فيه، بعد أربعة أيام من العملية.

وأضافت أنه على الرغم من تسجيل نسبة كبيرة من البلاغات التي استلمتها شرطة الاحتلال عقب تنفيذ العملية والتي بلغت ما يقارب 624 بلاغا تفيد بوجود شخص يتشبه أن نشأت ملحم، فإن القصور في أداء الشرطة الإسرائيلية كان نتيجة ضغوطات وفجوات تكنولوجية.

وتابعت أنه لن يتم تقديم توصيات ضد أي مسؤول بالشطة الإسرائيلية لتقصيره في أدائه.

وجدير بالذكر أن الشهيد نشأت ملحم نفذ عملية إطلاق نار في الأول من كانون الثاني، وقتل فيها إسرائيليين ووأصيب أخرين.