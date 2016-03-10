خطأ طباعي أحبط إحدى أكبر سرقات البنوك في العالم

ساعد خطأ إملائي في تعليمات تحويل بنكي عبر الإنترنت في التصدي لعملية سرقة ما يقرب من مليار دولار أميركي، الشهر الماضي، شملت البنك المركزي في بنغلاديش ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك.

ونقلت « رويترز » عن مسؤولين كبيرين من بنك بنغلاديش أن متسللين مجهولين استطاعوا رغم ذلك سرقة نحو 80 مليون دولار، في واحدة من أكبر سرقات البنوك المعروفة في التاريخ.

واخترق المتسللون أنظمة بنك بنغلاديش، الشهر الماضي، وسرقوا الاعتماد الرقمي الخاص به لعمليات التحويل.

وقال المسؤولان إن القراصنة أرسلوا بعد ذلك عشرات الطلبات لمجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بنقل أموال من حساب بنك بنغلاديش هناك إلى كيانات في الفلبين وسريلانكا.

وجرت الموافقة على 4 طلبات لنقل نحو 81 مليون دولار إلى الفلبين، لكن جرى تعليق طلب خامس بنقل 20 مليون دولار إلى مؤسسة سريلانكية لا تهدف للربح، لأن القراصنة أخطأوا في كتابة اسم المؤسسة.

واستوقف الخطأ الطباعي « دويتش بنك » الذي يقوم بدور الوسيط في عملية التحويل. وأرسل البنك استفسارا عن الخطأ الطباعي لبنك بنغلاديش المركزي الذي قام على الفور بوقف التحويلات.