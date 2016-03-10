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الإفراج عن أسير من الخليل بعد اعتقال دام 12 عاما في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 06:18 - 10 مارس 2016
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أفاد امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل  ان اليوم الخميس الموافق العاشر من آذار موعد الإفراج عن الاسير انيس حربي يوسف محمد التلاحمة من مدينة دورا بعد اعتقال استمر اثنا عشر عاما قضاها متنقلا في سجون الاحتلال ومتسلحا باراداة الياسر الشهيد ابو عمار ..

وكان الأسير التلاحمة قد اعتقل من مدينة دورا بتاريخ 11/3/2004م بعد مطاردة استمرت عام من قبل الاحتلال لعضويته ونشاطه في كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح .

والاسير التلاحمة اعزب ومن مواليد 20/6/1986م ...

وقال النجار ان تحضيرات استقباله قد اكتملت بالشراكة مع حركة فتح اقليم الجنوب وهيئة الأسرى ولجنة الأسرى والمحررين في الجنوب ..

وأكد ياسر دودين ان مراسم الاستقبال ستبدأ بالتوجه الى معبر الظاهرية لينقل الى دورا بمسيرة سيارات تطوف شوارع دورا وصولا الى مكان تقبل التهاني في مدرسة بنات خرسا الثانوية بجانب منزله في مثلث خرسا ... 

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