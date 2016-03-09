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وزير الخارجية السعودي: نتمنى فتح صفحة جديدة مع ايران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:16 - 09 مارس 2016
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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على استعداد المملكة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دولة إيران، شريطة أن تتخلى عن سياساتها  الحالية،

 

وقال الجبير في مؤتمر صحفي له اليوم (الأربعاء): « ببساطة إذا غيّرت إيران من أسلوبها ومن سياساتها فلا شيء يمنع من فتح صفحة جديدة معها وتكوين أفضل العلاقات المبينة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم إشعال نيران الفتنة الطائفية في العالم الإسلامي ».

 

 

 

وتابع: « الموضوع مع إيران واضح، أسود وأبيض، وإيران في نهاية المطاف دولة مسلمة وجارة وذات حضارة وتاريخ عريق، لكن لا بد من تغيير سياستها تجاهنا، ومن جانبنا نتمنى ذلك ».

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