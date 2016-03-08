حماس تدعو لإقالة وزير الداخلية المصري

دعت حركة « حماس » اليوم الثلاثاء، إلى إقالة وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار على خلفية تصريحاته ضد الحركة.

وأكد الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن تلك التصريحات تمثل إثارة للفتنة والبلبلة وإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وشدد أبو زهري على أن هذه الافتراءات تتناقض مع ما أعلنته الداخلية المصرية في مرات سابقة عن اعتقالات وأعمال قتل لأشخاص اتُهموا في قضية النائب العام المصري.

وسبق أن اعتبرت الحركة التصريحات غير صحيحة، ولا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة.

وكان وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، اتهم أول أمس أفراداً من حركة حماس دربوا الخلية التي فجّرت العبوة الناسفة بموكب النائب العام المصري هشام بركات وأدت إلى قتْله في يونيو العام الماضي.