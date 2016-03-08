الطقس في اسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بشكلٍ طفيف مع بقائها اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية-شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

اما الاربعاء فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا مع ظهور السحب المتوسطة والعالية احيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الخميس إنخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا مع ظهور السحب العالية مساءً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.والله تعالى اعلى واعلم.

اما السبت فبمشيئة الله يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا نسبيا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية تنشط احيانا.