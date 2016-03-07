الاتحاد الاوروبي ينفي تعليق تمويله للسلطة الفلسطينية

قال ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين، رالف طراف، إن الإشاعات حول تعليق تمويل الاتحاد الأوربي للسلطة الفلسطينية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يثق بأن التمويل الذي يوفره للرواتب والمخصصات الاجتماعية يصل بشكل كامل إلى المستفيدين منه، وهذا بفضل نظام المراقبة القوي والدائم الذي يتم استخدامه منذ العام 2008.

وأوضح في أنه لم يكن هناك مؤخرا أي سبب للقيام بتحقيقات غير عادية من قبل الاتحاد بخصوص تمويله للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي عن رزمة المساعدات الولية لعام 2016 بقيمة 170 مليون يورو لمساعدة السلطة الوطنية في دفع الرواتب والمخصصات الاجتماعية.