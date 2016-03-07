الشخصيات المستقلة تلتقي الحمدالله لحل أزمة إضراب المعلمين

استقبل الدكتور رامي الحمدالله رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الشيخ زياد ابو هليل عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة ممثلا عن الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات للحديث عن الحلول اللازمة لإنهاء أزمة إضراب المعلمين وبحث الخطوات العملية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وثمن الشيخ زياد أبو هليل جهود دولة رئيس الوزراء للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في الوطن الذي ينتظر تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، داعيا كافة الأطراف لتهيئة الأجواء اللازمة أمام حكومة التوافق لتمارس عملها وتواجه ممارسات الانقسام والاحتلال.

وأشاد أبو هليل بدور المعلم الفلسطيني على مدار تاريخ قضيتنا وأهمية توحيد الجهود لتعزيز دوره في تربية وتعليم الأجيال وبناء المؤسسات التعليمية في الوطن، مشيرا لضرورة أن يبقى الحوار وسيلة لحل كافة القضايا العالقة ومنهاجا لمناقشة وجهات النظر بما يكفل استمرار رفعة القضية الفلسطينية وخدمة شعبها في الوطن والشتات.