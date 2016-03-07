تونس.. حظر تجول في بنقردان بعد مقتل مسلحين

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عن فرض حظر التجول الليلي في مدينة بنقردان، وذلك عقب مقتل 21 مسلحا و4 مدنيين، واعتقال 6 آخرين في مواجهات بين مسلحين متشددين وقوات الأمن التونسية.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان أنه تقرّر فرض حظر التجول على الأشخاص والعربات بمدينة بنقردان من محافظة مدنين بداية من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة الخامسة صباحا.

وقال بيان للجيش « تمكنت الوحدات العسكرية فجر الاثنين من إحباط الهجوم المسلح الذي استهدف الثكنة العسكرية بمدينة بنقردان ».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن قوات الأمن تدخلت بسرعة وسيطرت على الأوضاع، بعد أن شهدت مدينة بنقردان تعزيزات أمنية مشددة وتحليق للطائرات العسكرية.

وقال مراسل سكاي نيوز إن السلطات التونسية طلبت من أهالي مدينة بنقردان عدم مغادرة منازلهم مع استمرار الاشتباكات مع المسلحين.

وذكرت وكالة « تونس إفريقيا » للأنباء الرسمية إن قوات الأمن أغلقت مداخل مدينة بنقردان ومنعت الدخول والخروج منها، وتحلق طائرات عسكرية في المنطقة للمساعدة في تعقب مسلحين آخرين.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن أغلقت أيضا مداخل جزيرة جربة وهي منتجع سياحي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة بنقردان خشية تسلل مسلحين إليها على ما يبدو.

وكان مسلحون متشددون تدربوا في معسكرات الجهاديين في ليبيا نفذوا عدة هجمات في تونس العام الماضي من بينها هجوم على متحف باردو وفندق على شاطئ سوسة مستهدفين السياح الأجانب.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة السياحة ،أن الوضع في جزيرة جربة ومدينة جرجيس السياحيتين هادئ و تحت السيطرة ولا وجود لأي مواجهات بهذه المناطق من محافظة مدنين الحدودية.

وأضاف أن إغلاق المنافذ لم يخص هذه المناطق مباشرة وإنما يتعلق بالمنافذ المؤدية لمدينة بنقردان القريبة منهما.