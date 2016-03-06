بنك فلسطين يستحوذ على « التجاري الفلسطيني » وأغلبية حصة "الإسلامي العربي

أعلن بنك فلسطين، اليوم الأحد، رسمياً، عن امتلاكه 51.98٪ من أسهم البنك الإسلامي العربي، بعد تنفيذه عملية شراء لـ 31٪ من حصة البنك مؤخراً، وحصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية. وبحسب البيان ، إنه ينتظر الحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في 25 من الشهر الجاري.

ووافق مجلس إدارة بنك فلسطين، على اندماج البنك التجاري الفلسطيني، مع بنك فلسطين، من خلال احتساب كل ثلاثة أسهم للبنك التجاري، تعادل سهماً واحداً في بنك فلسطين. وحصل بنك فلسطين على موافقة سلطة النقد الفلسطينية، على الاندماج بين التجاري وفلسطين، بانتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، خلال اجتماع سيعقد في 25 من الشهر الجاري.

في سياق منفصل وافق مجلس إدارة بنك فلسطين على توزيع أرباح بقيمة 28 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية الماضية على المساهمين، بنسبة تبلغ 16٪ من رأس المال المدفوع. وسيتم توزيع الأرباح على النحو التالي: 10 مليون دولار أمريكي أسهم مجانية، و 18 مليون دولار أمريكي نقداً على المساهمين.