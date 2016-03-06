تعليم رام الله: لا تعويض للحصص المدرسية أو معالجة الاستنكاف

نفت وزارة التربية والتعليم العالي، ما يشاع عن استكمالها لخططها لتعويض ما فقد من الحصص المدرسية، وكذلك لأية خطط أخرى لمعالجة ظاهرة استنكاف بعض المعلمين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، الليلة الماضية، حرصها الشديد على انتظام المسيرة التربوية، مشيرة إلى أنها ستضطر قريباً لإتمام خطة لتعويض ما فقد من حصص مدرسية، إضافة إلى تحمل مسؤوليتها للتعامل مع استنكاف بعض المعلمين، مشددة ًعلى أن هذا الأمر سيتطلب التواصل الميداني الحثيث مع جهات الاختصاص.

وذكرت الوزارة أبناء شعبنا بأهمية عودة المسيرة التربوية إلى نصابها باعتبارها الحصن المنيع الحامي للرسالة الوطنية، مشيرةً إلى تصاعد حالة الاحتقان الشعبي والمحلي جراء تعثر الدوام المدرسي في بعض مدارس الضفة الغربية