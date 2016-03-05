لاعبو مدريد يكتسحون فيغو بسباعية

حقق لاعبو ريال مدريد فوزاً كاسحاً مساء السبت ضد فريق سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة (28) من الدوري الاسباني لكرة القدم بسباعية مقابل هدف وحيد.

وسجل الهدف الأول للريال المدافع الكبير بيبي من رأسية بالدقيقة (22)، وأضاف كريستيانو رونالدو رباعية « سوبر هاتريك » جاء أولهم من تسديدة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة (50)، بينما كان الثاني من تسديدة رائعة من كرة ثابتة في الدقيقة (58)، فيما كان الثالث من متابعة لتمريرة إيسكو في الدقيقة (64)، وجاء الرابع من رأسية في الدقيقة (76)،فيما البديل خيسي الهدف السادس لفريقه من مجهود فردي في الدقيقة (77)، واختتم الويلزي جاريث بيل سباعية فريقه في الدقيقة (81)، في المقابل سجل اياجو اسباس هدف سلتا فيجو الوحيد من مجهود فردي.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى (27 هدف) لينتزع صدارة هدافي الليجا من الاوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني برصيد (25 هدف) كما تمكن رونالدو من تخطي رقم الاسطورة تيلمو زارا (251 هدف) ليصبح ثاني هدافي الليجا عبر تاريخه برصيد (253 هدف) خلف ميسي المتصدر (305 هدف).

وهي الثلاثية « هاتريك » رقم « 36 » لكريستيانو رونالدو ليفك الاشتباك مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ،الذي سجل الهاتريك ال35 في لقاء برشلونة.

وواصل النادي الملكي انتصاراته بعد فوزه بالجولة السابقة على ليفانتي محققا انتصاره رقم 18 في الليجا هذا الموسم ، في المقابل واصل سلتا فيجو نزيف النقاط بخسارته أمام ريال مدريد بعد السقوط في فخ التعادل أمام فياريال بالجولة السابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى (60 نقطة) ليقلص الفارق مع منافسه أتلتيكو مدريد ،صاحب المركز الثاني (61 نقطة)، إلى نقطة واحدة، ومع برشلونة المتصدر (69 نقطة) إلى 9 نقاط.