انطلاق برنامج « أنا توجيهي »

أعلنت إذاعة صوت القدس اليوم السبت عن انطلاق برنامجها السنوي (أنا توجيهي) المخصص لطلبة الثانوية العامة.

ويذاع البرنامج الساعة الـ7 مساءً يومياً وفق جدول أعلن عنه عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك.

وأكد مقدم البرنامج الاستاذ محمد الحطاب، أن البرنامج يهدف لتذليل صعوبات يواجهها طلبة الثانوية العامة وبديلاً عن الدروس الخصوصية التي تنتشر بشكل كبير في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة من العام الدراسي.

وأوضح الحطاب أن البرنامج يذاع للعام الثامن على التوالي، واعداً الطلبة بالعديد من التسهيلات والخدمات التي تكفل لهم تجاوز المنهج الجديد اللغة الإنجليزية وغيرها من المباحث الدراسية باستضافة نخبة من الأساتذة الأكفاء في مجال الثانوية العامة.

وقد لاقى البرنامج في السنوات السابقة اهتماماً كبيراً من طلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن بث إذاعة صوت القدس يصل للعديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة.





