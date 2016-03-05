كارتر ينوي إعادة هيكلة الجيش الأميركي

قال آشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي إنه يعتزم الكشف خلال بضعة أسابيع عن مقترحات ترمي إلى إصلاح هيكل الجيش ليعكس التغييرات في التحديات والمتطلبات العسكرية.

ولم يدلي كارتر بمزيد من التفاصيل، ولكنه قال إن بعض التغييرات سيتطلب تعديلات تشريعية في حين قد يتم تنفيذ تغييرات أخرى بموجب السلطة القائمة للرئيس ووزير الدفاع، وفق ما أرودت وكالة « رويترز » الجمعة.

وتأتي هذه المقترحات بعد مراجعة لقانون غولدووتر- نيكولاس الصادر عام 1986، والذي أدخل تغييرات شاملة في هيكل الجيش، الذي يصفه كثيرون بأنه قديم.

وصرح كارتر في كلمة ألقاها الشهر الماضي، إن وزارة الدفاع الأميركية تراجع قانون غولدووتر-نيكولاس وتتوقع تلقي توصيات واتخاذ قرارات قريبا.