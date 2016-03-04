ميسي يقود برشلونة لفوز عريض على رايو فاليكانو

حقق فريق برشلونة فوزه العاشر على التوالي، بعدما سحق مضيفه رايو فاليكانو بخمسة أهداف مقابل هدف مساء الخميس، على إستاد « تيريزا ريفيرو » بالعاصمة الإسبانية مدريد، في ختام الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية « هاتريك » هو الـ 35 له ليتساوى مع رونالدو في الثلاثيات، جاء أولها من تسديدة رائعة بعد « أسيست » من زميله نيمار في الدقيقة 23، وثانيها من تسديدة مستغلاً كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة سواريز بالدقيقة 53، وثالثها من تسديدة بعد تلاعبه بمدافعي رايو فاليكانو مستغلاً تمريرة راكيتيتش في الدقيقة 72.

وكان الكرواتي إيفان راكيتيتش افتتح التسجيل لبرشلونة، بعدما استغل خطأ حارس فاليكانو خوان كارلوس في الإمساك بالكرة ليسددها لاعب وسط برشلونة في المرمى بالدقيقة 22، واختتم البديل أردا توران خماسية فريقه برأسيه مستغلاً عرضية زميله ماثيو.

في المقابل، سجل الأنجولي مانوتشو جونكالفيس هدف رايو فاليكانو الوحيد برأسه مستغلاً تمريرة رأسية من زميله بلازكيز في الدقيقة 57، بينما أهدر سواريز ركلة جزاء تصدى لها حارس رايو فاليكانو خوان كارلوس، وطرد حكم اللقاء جاريدو لاعبين من فاليكانو هما دييجو لورينتي بالدقيقة 42، ومانويل إيتورا في الدقيقة 67.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة مبتعدا بصدارة « الليجا » بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، الثاني بـ 61 نقطة، ويعيد الفارق السابق مع غريمه ريال مدريد إلى 12 نقطة، في المقابل تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 26 نقطة ليتراجع للمركز السابع عشر.