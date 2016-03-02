تباين أداء البورصات العربية مع استقرار أسعار النفط

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأربعاء 2-3-2016، مع استقرار أسعار النفط فوق حاجز 36 دولاراً لخام برنت.



وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال ومقرها مصر، « تباين أداء أسواق الأسهم في تعاملات اليوم، في ظل غياب المحفزات وانخفاض أسعار االنفط الأمريكي واستقرار برنت، بفعل زيادة المخزون من الخام الأمريكي ».



وبحلول الساعة (10:43 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 1.01% إلى 36.44 دولاراً للبرميل، مع بقائها فوق حاجز 36 دولاراً، فيما تراجعت عقود الخام الامريكي « نايمكس » تسليم ابريل / نيسان بنسبة 1.95% إلى 33.73 دولاراً للبرميل.



وأضاف « يونس »، في اتصال هاتفي مع وكالة « الأناضول »: « كان هناك ضغوط بيعية في بعض الأسواق، مع سعي المستثمرين لجني الأرباح عقب ارتفاعات قوية منذ نهاية الشهر الماضي ».



وجاءت بورصة دبي على رأس الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.86%، ليغلق عند 3225.78 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم كبرى مثل « أملاك » للتمويل و« أرابتك » القابضة بأكثر من 9%.



بينما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.16%، إلى 4379.63 نقطة، بدعم صعود السهمين القياديين « بنك الخليج الأول » و« الدار » العقارية بنحو 1.57% و1.2% على التوالي.



ونزلت بورصة مصر، مع تعرض أسهمها القيادية إلى ضغوط بيعية، وانخفض المؤشر الرئيس « إيجي أكس 30 »، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.64%، إلى 6076.57 نقطة، مع هبوط أسهم مثل « أوراسكوم للاتصالات » بنسبة 1.72%، و« سوديك » العقارية بنسبة 1.32% و« حديد عز » بنسبة 1.24%.



وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، وتراجع مؤشرها الرئيس « تأسي » بنسبة 0.17%، إلى 6170.16 نقطة، مع هبوط الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية.



وجاءت بورصة مسقط في ذيل القائمة، بانخفاض طفيف لمؤشرها الرئيس، بلغت نسبته 0.09% إلى 5410.78 نقطة، بضغط هبوط أسهم القطاع المالي.



في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.61%، لتغلق عند 2136.88 نقطة، بدعم صعود أسهم القطاع المالي والصناعي.



وزادت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.51%، ليغلق عند 5262.35 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.27% إلى 362.21 نقطة، ومؤشر « كويت 15 »، للأسهم القيادية، بنسبة 0.51% إلى 5262.35 نقطة.



وعلى نفس الوتيرة، ارتفعت بورصتا قطر والبحرين بنحو 0.45% إلى 10014.43 نقطة و0.16% إلى 4379.63 نقطة على التوالي، مع تلقيهما دعماً من بعض الأسهم القيادية، خاصة فى قطاعات الصناعات والبنوك.



فيما يلي إغلاقات البورصات العربية، بارتفاع أسواق:



الأردن: بنسبة 0.61% إلى 2136.88 نقطة.



الكويت: بنسبة 0.51% إلى 5262.35 نقطة.



قطر: بنسبة 0.45% إلى 10014.43 نقطة.



البحرين: بنسبة 0.17% إلى 1172.63 نقطة.



أبوظبي: بنسبة 0.16% إلى 4379.63 نقطة.



فيما انخفضت أسواق:



دبي: بنسبة 1.86% إلى 3225.78 نقطة.



مصر: بنسبة 0.64% إلى 6076.57 نقطة.



السعودية: بنسبة 0.17% إلى 6170.16 نقطة.



مسقط: بنسبة 0.09% إلى 5410.78 نقطة.