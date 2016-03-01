الاحتلال يعرض مقاطع تُظهر مخيم قلنديا ساحة حرب حقيقية

نشر جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اقتحام الجنود لمخيم قلنديا في محاولة لإنقاذ جنديين أحدهما نجح بالفرار والآخر انقطع الاتصال به داخل المخيم الذي تحوّل لساحة حرب حقيقية، وفق وصف موقع « واللا » العبري.

وأظهر الفيديو الجنود وهم يحاولون اقتحام المخيم تحت وابل من الرصاص الحي المتبادل والزجاجات الحارقة والحجارة، في محاولة لإنقاذ الجنديين.

وبحسب موقع « واللا »، فإن المخيم شهد ساحة حرب حقيقية الليلة الماضية أدت لإصابة 10 جنود واستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وذكر الموقع أن مخيّمي قلنديا وشعفاط يتنافسان على نيل لقب المخيم الأكثر عنفا وصلابةً في مواجهة الجيش الإسرائيلي، رغم أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا تعترفان بالمخيم كجزء من مسؤولياتهما المحلية.

ووصف الموقع، مخيم قلنديا بأنه منطقة خارج القانون، مدّعيًا أن في داخله المئات من المسلحين والمطلوبين وكذلك المجرمين الجنائيين، ويُخرِّج منذ الموجة الحالية من العمليات عددًا لا بأس من الشبان الذين ينفذون أو يحاولون تنفيذ عمليات طعن.

وبينما رفض قيادات من فتح الحديث لوسائل الإعلام العبرية عما جرى، إلا أن السكان وصفوا الليلة بأنها كانت ساحة حرب حقيقية خاصةً مع دخول مئات الجنود الإسرائيليين للمخيم بحثا عن جنودهم المفقودين.

ويشير الموقع، إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ باستخدام القوات الخاصة عمليات سريعة داخل مخيم قلنديا بشكل شبه يومي، ما يحول كل محاولة اعتقال لأي فلسطيني بمثابة عملية غير عادية يتضمنها الاشتباك بالأسلحة التي تملأ المخيم وتشكل تحديًا لإسرائيل التي تتخوف من انطلاق هجمات مسلحة منه. لافتًا إلى أن واقع المخيم لن يتغير في القريب، وسيبقى على حالته دون اهتمام فلسطيني أو إسرائيلي.