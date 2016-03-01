الذهب قرب أعلى مستوى له في 13 شهراً

صعدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً، مع توجه المتعاملين للمعدن الأصفر كملاذ آمن، مع تراجع أسواق الأسهم العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، وهبوط الدولار.

ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد‎، الأسبوع الماضي من أبوظبي، النمو في الاقتصادات المتقدمة بـ « المتواضع والمخيب للآمال، بينما تظهر علامات الضيق الاقتصادي على العديد من الاقتصادات الصاعدة، أهمها الصين، التي أدى تراجع النمو الاقتصادي فيها إلى تراجع في العديد من الاقتصادات الأخرى ».

وارتفعت عقود الذهب الآجلة، إلى 1242.2 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة (07:00 بتوقيت غرينتش)، مقارنة مع أسعار افتتاح تعاملات اليوم، البالغة 1238.9 دولار.

وصعد الذهب بنسبة 15٪ منذ مطلع العام الجاري، ليستعيد دوره كملاذ آمن للمتعاملين، بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، وتخوفات الاقتصاد العالمي.

وتشير توقعات، باستمرار ارتفاع أسعار الذهب، خلال الشهور المقبلة، خاصة مع تراجع آمال مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة نهاية الشهر الجاري، بسبب أرقام النمو المتراجعة.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً، في حالة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائدة مالية، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي.

وهوت أسعار الذهب بنسبة 10٪ خلال العام الماضي 2015، لأسباب مرتبطة بتكهنات أسواق المال، برفع الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2006، وهو ما حصل فعلاً نهاية العام.