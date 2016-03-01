لأول مرة في السعودية«أسفلت أحمر»

شهدت مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية تجربة جديدة لأول مرة على مستوى المملكة، “أسفلت أحمر” يغطي طريق الملك عبد العزيز أمام إمارة المنطقة الشرقية بالمدينة ليبين لسالكيه وجود أهم دائرة حكومية في المنطقة، وذلك بحسب موقع “الإخبارية نت”.

ونقل الموقع عن محمد الصفيان المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية قوله “إن هذه التجربة معمول بها في لندن وبعض الدول الأوروبية ومدينة دبي أيضا التي استخدمته في المنحنيات الخطرة كنوع من التنبيه لسالكي هذه الطرق، كما بيّن الصفيان أنه سيتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر لمعرفة مدى مقاومتها للظروف الطبيعية ودرجات الحرارة والرطوبة، وفي حال نجاحها ستعمم على أهم الطرق الرئيسية في المنطقة كطريقي الملك سلمان والملك عبدالله.

أما “لماذا اللون الأحمر” فلكونه مميزا جدا ويعتبر دلالة على نقطة مهمة أو محور رئيسي، وحول المادة الحمراء بين الصفيان أنها مادة تضاف على الإسفلت الأسود وتصنع خارج المملكة وبعد استخدامها تحتاج إلى 6 ساعات حتى تعاود المركبات السير على نفس الطريق.