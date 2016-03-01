شاهد..ناطحة سحاب صينية ملتوية

ظهرت تصميمات جديدة على مواقع الانترنت لناطحة سحاب مذهلة، ستبدو بعد اكتمال بنائها وكأنها ملتوية من منتصفها، وسيحمل المبنى اسم “برج نيكسوس”.

الشركة التي تقوم بأعمال التصميم مقرها لندن، تعرف باسم PLP Architecture، وقالت إن المبنى سيضم ناطحة السحاب ثلاثة أجزاء تصميمية، تعطي إيحاء بصرياً يجعلها تبدو بعد اكتمال تنفيذها وكأنها تعرضت لالتواء قسري خلال مراحل البناء، حسب “روسيا اليوم”، عن صحيفة”ديلي ميل” البريطانية.

ورغم أن المبنى نفسه لا يتحرك، لأن أجزائه الثلاثة ثابتة في مكانها، إلا أنه سيضم فندقاً والعديد من الجسور والمكاتب والمحلات التجارية والأشكال المعمارية الفريدة،

وكشفت الشركة المصممة لمشروع البرج أنه سيكون جزءاً من مُجمع كبير سيقع على دلتا نهر شنزن بيرل، في الصين، وسيضم برجين أحدهما سيكون برج نيكسوس العملاق.

ومن المتوقع أن يضم برج نيكسوس 124 طابقا، بارتفاع 595 متراً، ما سيجعله ثالث الالأطول في العالم، رغم أن هناك العديد من المشروعات الأخرى لناطحات سحاب عملاقة، يتم تنفيذها في العديد من بلدان العالم، أما البرج الثاني فسيبلغ ارتفاعه 347 مترا، وسيضم في معظمه مكاتب إدارية.

لإنشاء برج نيكسوس، تصور المهندسون المعماريون ثلاثة مبان منفصلة، متصلة في ما بينها بواسطة دعم الهيكل المركزي، وسيدعم هذا التصميم إمكانية بروز واجهات مميزة لجميع طوابقه، كما يجعل هذا التصميم المبنى أكثر مرونة في مواجهة الرياح القوية. والجدران الأساسية والأعمدة ستعمل هي أيضا على التخفيف من آثار الجاذبية، ما يلطف الإحساس بالصعود إلى ارتفاع الشديد لدى زائري البرج وقاطنيه.













