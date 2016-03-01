حالة الطقس

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم غدٍ الأربعاء غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

بينما يكون الجو يوم الجمعة غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تيقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة البحر خفيف ارتفاع الموج.