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تلفريك للمستوطنين يهدد أراض زراعية بسلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 13:06 - 28 فبراير 2016
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قال مزارعون من بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، إن مستوطني مستوطنة « حفات يئير » المقامة شمال البلدة، يجهزون لبناء تلفريك على حساب أراضيهم الزراعية والرعوية.

وأضاف المزارعون أن سلطة حماية الطبيعة التابعة للاحتلال تمنعهم من فلاحة أراضيهم، بحجة أنها محمية طبيعية، في الوقت الذي تسمح للمستوطنين بالتجريف وبناء المزيد من الشقق، وأخيرا بناء تلفريك.

وتعتبر مستوطنة « حفات يئير » التي أنشئت عام 2001، بؤرة استيطانية كبيرة وتقع شمال شرق قراوة بن حسان، وقد سعى الاحتلال لشرعنتها كمستوطنة على حسب أراضي المزارعين.

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