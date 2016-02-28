خبير يتوقع اختفاء شكل المرأة الطبيعي خلال 20 عاما

توقع خبير في الطب النفسي أن يختفي الشكل الطبيعي للمرأة خلال العشرين عاما المقبلة بسبب الهوس بعمليات التجميل.

وقال استشاري الطب النفسي سهيل خان: « إذا استمر هذا الهوس بنفس المعدل سيؤدي ذلك إلى اختفاء السمات الطبيعية للمرأة، حيث ستصبح عمليات التجميل جزءا من حياتها، نتيجة للضغط الذي تشكله الحياة المعاصرة على البشر بشكل عام، مع تقدم السن، ونقص مادة الكولاجين في الجسم، والمشاكل النفسية والحياتية وبعض العوامل الطبيعية، والحميات الغذائية المستمرة، إضافة إلى الممارسات اليومية الخاطئة كالتدخين، والإدمان على المخدرات والكحول، وغيرها من المؤثرات ».

وأشار خان إلى أن « عددا كبيرا من السيدات يلجأن إلى إبر الفلر للتجميل وإخفاء العيوب، مشيرا إلى أن العديد من المختصين يحذرون من بعض المواد التي تحقن بها أجزاء من الجسم، والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة ».

ووفقا لصحيفة « الوطن » السعودية علل استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر الدكتور أحمد العيسى لجوء بعض السيدات إلى حقن إبر الفلر بنقص أجزاء من المواد الضامة في الجسم مثل الدهون، والكولاجين، نتيجة تقدم العمر، وظهور التجاعيد، وترهل الجلد« .

وأوضح أن »هناك ثلاثة أنواع أساسية من المواد التي تحقن في الجلد، فقد تكون عبارة عن دهون أو مواد دائمة، أو مؤقتة.

وحذر من الحقن بالمواد الدائمة، لما لها من أضرار ومضاعفات سلبية على الجسم، أخطرها تفاعل الجسم مع المواد المحقونة، وظهور الالتهابات والخراجات التي يصعب علاجها جراحيا، فيضطر المريض إلى استعمال الكورتيزون فترة طويلة، وهو ما يرهق الجسم على المدى البعيد.