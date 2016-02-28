اقتحامات ليلية واعتقالات تطال 10 مواطنين من الضفة ليلا

اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من الضفة الغربية بما فيها القدس، فجر اليوم الأحد.

ففي نابلس، أفادت مصادر صحفية أن قوة من جيش الاحتلال داهمت عدة أحياء في البلدة وفتشت منازل وعاثت فيها فسادا، واعتقلت كلا من مصعب حبيشة وزكريا عوادة وسيف الدبيك.

واعتقلت قوة أخرى من جيش الاحتلال الفتى حمزة حماد (15 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله، وهو نجل الأسير مؤيد حماد المحكوم بالسجن 7 مؤبدات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد حملة مداهمة وتفتيش نفذتها بحثا عن منفذ عملية الطعن في مستوطنة معاليه أدوميم فجر الجمعة، وقد عرف من المعتقلين الشاب حسام أبوحماد.

وفي القدس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين الشقيقين يوسف وليث درويش من منزل عائلتهما في بلدة العيساوية.

هذا وأعلنت مصادر عن اعتقال جيش الاحتلال لمواطنين من بيت كاحل، لكن لم يتم التعرف على هوية أي منهما حتى الآن.