ثابت: ساعات وصل الكهرباء تشهد تحسن وخط رفح تم إصلاحه

أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت أن الشركة المصرية تمكنت مساء اليوم السبت من إصلاح خط الكهرباء رقم « 2 » المغذي لمحافظة رفح جنوب القطاع بعد تعطله أمس الساعة الـ12:30 ليلاً.

وأوضح ثابت في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن خط الكهرباء « 2 » تبلغ قدرته 10 ميجا وات وهو ما يعتبر نصف كمية الكهرباء الواصلة من الجانب المصري.

وأشار إلى أن الشركة المصرية قدمت كل ما تملك للكشف عن مكان العطل، مبيناً أن تأخر إصلاح الخط ناجم عن طول الخطوط الكهربائية المصرية الواصل إلى محافظة رفح جنوب قطاع غزة حيث إن الخط يصل مدينة رفح إلى محطة 66 في مدينة العريش، إضافة إلى صعوبة الأحوال الأمنية في سيناء وصعوبة التحرك لإصلاح الخطوط.

وعن تحسن الكهرباء قال: « إن ساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة تشهد تحسن طفيف جراء اعتدال المناخ وتخفيف استهلاك المواطنين من الكهرباء خاصة في ساعات الليل ».

ولفت إلى أن تحويل محطة الكهرباء للعمل بالغاز بدلاً من السولار هو حل جزئي وإذا تم فعلاً سيساهم في تقليل التكلفة المالية لتشغيل الكهرباء إضافة إلى كونه صديق للبيئة.

وأشار إلى أن تحويل المحطة بالغاز تمكنا من تشغيل 4 مولدات من محطة التوليد بدلاً من مولدين، مبيناً أن التكلفة المالية لتشغيل مولدين بالسولار يومياً تكلف نحو مليون شيقل وهذه تكلفة عالية جداً وإذا تم تحويلها للغاز سيساهم ذلك في تخفيف ربع ثمن الكمية.