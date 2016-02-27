بعد اعلان حالة التأهب في « اشكول »..الاحتلال يعتقل ثلاثة متسللين من غزة

أعلنت قوات الاحتلال « الإسرائيلية » ,اليوم السبت اعتقال ثلاثة فلسطينيين بعد ان اجتازوا السياج الفاصل جنوبي القطاع.

وأشارت مواقع الاحتلال ان المتسللين الثلاثة غير مسلحين وتم إزالة حالة التأهب وسمح قبل قليل لسكان الكيبوتسات الخروج من منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد طالبت , سكان مجمع اشكول الذي يضم عدة كيبوتسات البقاء في منازلهم خشية من تسلل فلسطينيين من قطاع غزة عبر السياج الفاصل.

وذكرت مصادر عسكرية بأن عملية التأهب شملت تشكل كيبوتسات كيرم شلوم وكيبوتس نير يتسحاك وكيبوتس صوفا كما تم إغلاق طريق 232 الذي يربط عدد من الكيبوتسات ..

ووفقا للقناة الثانية فإن المتسللين اغتنموا فرصة وجود ضباب كثيف وقاموا بالتسلل والآن قوات كبيرة تبحث عنهم ولم يعرف بعد ان كانوا مسلحين أو مجرد عمال دخلوا من اجل العمل في اسرائيل.













