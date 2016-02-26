شهاب: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتيال المبعد نايف

حمل داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الإرهابية المسؤولية الكاملة لجريمة اغتيال المناضل عمر النايف في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

وقال شهاب في تصريح صحفي تعقيباً على عملية اغتيال المبعد عمر النايف:" إن من أعطى الأمر باغتياله هو ذاته راس الإرهاب الذي يقتل شبابنا وأطفالنا ويأمر بإطلاق الرصاص عليهم وهم جرحى أو أسرى ملقون على الأرض، وهو ذاته من يصر على استمرار اعتقال الصحفي محمد القيق بهدف قتله. والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن هذه الجريمة تفتح الباب مشرعاً لأسئلة عدة، عما يحدث في سفاراتنا في أوروبا وغيرها وماذا يفعل السفراء والموظفون ورجال الأمن فيها؟ وهل التنسيق الأمني وصل هناك ولعب دوره في ملاحقة أبنائنا ومناضلينا في منافيهم.