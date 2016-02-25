تفاصيل: الاعلان عن موعد وآلية التقدم للمنح التعليمية التركية

اعلنت سفارة فلسطين لدى الجمهورية التركية، ان التسجيل للمنح التعليمية التي تقدمها الجمهورية التركية سيبدأ من 29 شباط الجاري ويستمر حتى 31 آذار المقبل، وان الهيئة المسؤولة عن المنح التركية لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

واوضحت السفارة في بيان لها اليوم الخميس، لكافة الطلبة الفلسطينيين في الداخل والخارج الراغبين في الاستفادة من هذه المنح، ان الفرصة الوحيدة الممكنة لذلك هي التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المخصص والمرفق في ثنايا هذا الاعلان، ولا يوجد طريقه اخرى، ويستطيع التسجيل في هذا الموقع الراغبين بالدراسات العليا وكذلك لدرجة البكالوريوس بما في ذلك طلاب التوجيهي لهذا العام 2016.

واكدت ان الأوراق المقدمة يجب ان تكون بصيغة pdf ، حيث تم رفض طلب بعض الطلاب في السنة الماضية بسبب عدم إرسالها بصيغة ملف pdf.

ونوهت الى انه في هذه السنة سوف تنطلق كل برامج المنح التركية بنفس الوقت وان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح بإمكانهم الاطلاع على كل برامج المنح ويرون ما هي المنحة الأنسب لهم، مثلا أطباء الأسنان أو البشري تناسبهم منحة ابن سينا البكالوريا تناسبهم المنحة التي سوف يتم شرحها بالتفصيل في هذا المنشور، إذا كان هناك من يريد منحة لتعلم شيء مختلف ولفترة مؤقتة أيضاً يوجد برامج مختلفة .

ويمكن من خلال الرابط أدناه للطلبة الراغبين بالتقدم للمنحة الضغط على « كراسة » بقسم اللغة العربية وسوف يرى البرامج، واحداً تلو الآخر وسوف يطلع على شروطه وماذا يشمل من المصاريف وما هي الاختصاصات المسموح التقديم فيها:

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/turkiye-burslari-tanitim-materyalleri

معلومات عن المنح التركية:

يحصل الطلاب المقبولين للدراسة في المنح التركية علي الراتب التالي:

لطلاب البكالوريوس 200 دولار شهريا تقريباً.

لطلاب الماجستير 300 دولار شهريا تقريباً.

لطلاب الدكتوراه 400 دولار شهريا تقريباً.

الاقامة: يحصل الطلاب علي سكن داخل الجامعات الحكومية بدون دفع أي اشتراكات أو رسوم أما الطلاب غير الراغبين في السكن داخل السكن الجامعي فإنه يتوجب عليهم السكن في الخارج علي حسابهم الشخصي.

العلاج: يحصل طلاب المنح علي تغطيه تأمين صحي شاملة دون دفع اي رسوم.

اللغة التركية: سيحصل الطلاب الحاصلين علي المنحة على سنه كامله لدراسة اللغة التركية بدون اي رسوم مع العلم ان الطلاب الملتحقين بالدراسة بلغة أخرى غير اللغة التركية فانه يتوجب عليهم حضور السنه الكاملة لتعلم اللغة التركية ايضا.

شروط التقدم للمنحة:

أولاً: لطلاب البكالوريوس:

يجب ان لا يكون قد ولد قبل تاريخ 1-1-1995

يجب ان لا يقل المجموع العام في التوجيهي عن 70%

ثانياً: طلاب الدراسات العليا:

- لطلاب الماجستير يجب ان لا يكون قد ولد قبل تاريخ 1-1-1986

- لطلاب الدكتوراه يجب ان لا يكون قد ولد قبل تاريخ 1-1-1981

وفي الحالتين يجب ان لا يقل المجموع العام عن 75%

- لطلاب الابحاث يجب ان لا يكون قد ولد قبل تاريخ 1-1-1971

سيتم ارسال دعوة للطلاب المقبولين وذلك للحضور إلى تركيا لعمل مقابلة شخصية مباشرة في تركيا.

الأوراق المطلوبة:

- الاوراق المطلوبة للبكالوريوس:

شهادة الثانوية العامة موضح بها الدرجات او ورقه من المدرسة تثبت ان الطالب مؤهل لإتمام شهادة الثانوية – صوره عن جواز السفر – صوره عن شهادة الميلاد – اي شهادات تميز اخري ان وجدت .

- الاوراق المطلوبة للماجستير:

شهادة الثانوية العامة موضح بها الدرجات – صوره عن جواز السفر – صوره عن شهادة الميلاد – اي شهادات تميز أخرى إن وجدت – شهادة البكالوريوس- كشف الدرجات – رسالتي توصيه من أساتذة البكالوريوس .

- الأوراق المطلوبة للدكتوراه:

شهادة الثانوية العامة موضح بها الدرجات – صوره عن جواز السفر – صوره عن شهادة الميلاد – اي شهادات تميز أخرى إن وجدت – شهادة البكالوريوس- كشف الدرجات -شهادة الماجستير – كشف درجات الماجستير -نبذه من رسالة الماجستير – خطاب موجهه باللغة الانجليزية لماذا تريد ان تدرس في تركيا – خطابين توصيه من اساتذة الماجستير.