« إسرائيل » تدين تقديم إيران مساعدات مالية لأسر شهداء انتفاضة القدس

أدانت الحكومة « الإسرائيلية » الخميس قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخصيص آلاف من الدولارات لعائلات فلسطينيين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال خلال انتفاضة القدس الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر الماضي.

وقال السفير الإيرانى في بيروت محمد فتحعلى أن إيران ستقدم 7 آلاف دولار أمريكي لعائلة كل فلسطيني استشهد خلال « انتفاضة القدس »، و30 ألف دولار لكل أسرة دمرت منزلها من قبل الاحتلال.

وأضاف فتحعلى « الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعادتها قررت تقديم مساهمات مالية تمكن الشعب الفلسطيني المجاهد من الثبات في أرضه ومواجهة المحتل وتخفيف معاناته ».

وأشار السفير إلى أن القرار « يتضمن تقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار وتقديم مساهمة مالية بقيمة ثلاثين ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركتها في أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الإسرائيلي ».