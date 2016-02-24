إيران : 7 ألف دولار لكل شهيد من انتفاضة القدس، و30 ألف لكل بيت مدمر

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن دعمها وتأييدها لـ « انتفاضة القدس » المندلعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقال السفير الإيراني في لبنان، محمد فتحعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، بحضور عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، « استمراراً لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني المظلوم، ودعماً لصموده في وجه الاحتلال وجرائمه، فإن إيران تعلن عن تقديم مساعدات مالية لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال انتفاضة القدس ».

وأوضح السفير، أن المساعدات ستشمل ذوي شهداء « انتفاضة القدس »، والعائلات الفلسطينية التي تعرّضت منازلها للهدم من قبل سلطات الاحتلال جرّاء تنفيذ أبنائها لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأضاف فتحعلي « لن نترك الشعب الفلسطيني عرضة لكل أنواع القتل والنهب والتشريد والتعذيب (...)، وندعم حقه في الحرية والاستقلال ».

وأعلن السفير عن منح أسرة كل شهيد مبلغاً قدره 7 آلاف دولار، فيما ستتلقى الأسر التي هدمت منازلها مبلغ 30 ألف دولار، وأن تلك المساعدات سيتم تقديمها عبر « مؤسسة الشهيد - فرع فلسطين »، وهي مؤسسة تم تأسيسها في إيران عام 1992، وتقدم مساعداتها للعديد من الدول الإسلامية.

وجدد السفير الايراني الدعوة الى الأمة الاسلامية والعربية للتوحد حول قضية الأمة العربية والمركزية فلسطين. بدوره وجه مسؤول العلاقات الدولية في حركة « حماس » أسامة حمدان الشكر لطهران لدعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان « الانتفاضة والمقاومة تقولان ان الكيان الصهيوني سيزول ».

ومن جانبه قال نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: « نثمّن المبادرة الايرانية لدعم الانتفاضة الفلسطينية »، آملا أن يحذو بعض الحكام العرب حذو ايران بدعم الفلسطينيين.

وأضاف فؤاد « ايران عبرت عن التطبيق العملي للشعارات والمواقف والثوابت التي اكد عليها الامام الخميني والقائد الخامنئي تجاه فلسطين ».

كما أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين « القيادة العامة » طلال ناجي ان « الايرانيون يتعاملون مع القضية الفلسطينية كقضية لهم »، وأضاف « هذه ليست المكرمة الأولى التي تقدمها ايران لفلسطين ».

وأظهرت آخر احصائية لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في الأول من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 185 شهيدًا، بينهم 40 طفلاً، بالاضافة إلى هدم عشرات من المنازل من قبل سلطات الاحتلال جرّاء تنفيذ أبنائها لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.