النيابة العامة تكذب النائب أبو بكر

نفت النيابة العامة مساء اليوم الأربعاء، ما جاء من تصريحات على لسان النائب في المجلس التشريعي د. نجاة أو بكر للتحقيق معها في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقالت النيابة في بيان لها: "إن أبو بكر مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري وليس كما قالت بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأوضحت النيابة وفقاً لبيانها أنه بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله ضد النائب أبو بكر تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016، وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا