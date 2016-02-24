حصيلة القتلى في صفوف الاحتلال خلال 2015

أظهرت بيانات نشرها جهاز الأمن العام الاسرائيلي « الشاباك »، إن 28 مستوطناً وجندياً قتلوا في الضفة الغربية المحتلة والقدس، خلال العام الفائت، حيث قتل 25 مستوطناً، و3 جنود في جيش الاحتلال، بينما قُتل 20 مستوطناً وجندياً عام 2014.

وتفيد البيانات، أنه خلال عام 2015 طرأ ارتفاع على عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس جراء عمليات المقاومة، مقارنة مع عام 2014.

إلى جانب ذلك، قال مفتش الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، إن عدد من الفلسطينيين في الداخل شاركوا مؤخراً في عمليات ضد الجيش والمستوطنين.