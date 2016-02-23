عودة خطوط الكهرباء المصرية المغذية لرفح

أفادت شركة توزيع كهرباء رفح، مساء اليوم، بعودة خطوط الكهرباء المصرية المغذية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، للعمل بعد انقطاعها لستة أيام.

وأضافت الشركة أن الجانب المصري أبلغهم بالانتهاء من صيانة الخطوط والأعطال التي أصابت المحطة الرئيسية بالعريش في الأراضي المصرية.

وأشارت إلى أنه جاري إدخال الخطوط لمناطق رفح وترتيب جدول الكهرباء، لافتة إلى أنه « في حال استقرت الأحمال، سيتم العودة إلى الجدول المعمول به، (8) ساعات وصل يقابلها (8) فصل ».

يشار إلى ان محافظة رفح عانت خلال الأيام الماضية جراء تعطل الخطوط، حيث وصلت ساعات الفصل إلى أكثر من 12 ساعة.