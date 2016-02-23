الأمير علي يطالب بتأجيل انتخابات « الفيفا »

تقدم الفريق القانوني للأمير الأردني علي بن الحسين، المرشح لانتخابات الاتحاد العالمي لكرة القدم « فيفا »، الثلاثاء، بطلب رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي « كاس » لتأجيل الانتخابات المقررة يوم الجمعة.

وكشف محامو الأمير علي بن الحسين، الذي خاض أيضا الانتخابات الأخيرة للفيفا، بأن طلب التأجيل جاء بسبب الخلاف على كيفية التصويت، وفق ما نقلت « فرانس برس ».

وكان الأمير الأردني طالب بإقامة حجرة اقتراع شفافة خلال الانتخابات لضمان « الشفافية » بحسب ما أشار أحد محاميه الباريسيين لفرانس برس السبت الماضي، لكن لجنة الانتخابات رفضت طلبه.

ويتنافس الأمير علي في الانتخابات مع السويسري جاني إنفانتينو والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والفرنسي جيروم شامباني والجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل.