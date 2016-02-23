القيادي عدنان:هدم المنازل يتطلب إسناد سريع لذوي الشهداء والأسرى

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء، أن هدم قوات الاحتلال « الإسرائيلي » منزلي الأسيرين رائد مسالمة ومحمد عبد الباسط الحروب بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة لن يضعف عزيمة شعبنا و شبابه المنتفض.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلي الأسيرين الحروب ومسالمة، بعد أن اقتحمت قرية دير سامت غرب دورا، وقرية طاروسة، المعتقلين في سجون الاحتلال منذ ثلاثة شهور بزعم قتل مستوطنين.

وشدد القيادي عدنان في تصريح صحفي لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، على أن هدم المنازل، يتطلب المزيد من الإسناد السريع لذوي الشهداء و الأسرى ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.