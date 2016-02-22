الوطني يعسكر في المغرب استعدادا لتصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن المنتخب الأول، سيعسكر في المغرب في الثاني من المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وأعلن الاتحاد أن المعسكر المقبل يأتي في إطار الاستعداد للقاء الإمارات يوم 24 مارس/ آذار المقبل، والذي سيستمر حتى موعد السفر إلى الإمارات.

ويعد هذا المعسكر، الثاني الذي يخوضه المنتخب الفلسطيني، بعد معسكر الجزائر السابق الذي انتهى باللقاء التاريخي الذي جمعه مع الأوليمبي الجزائري والذي انتهى بهدف دون مقابل للمنتخب الفلسطيني سجله اللاعب أحمد أبو ناهية.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب عبد الناصر بركات، على نفس المجموعة التي شاركت في معسكر الجزائر.

وقدمت تلك المجموعة أداءً قويا حظي بإشادة الجميع، وأثبتت المجموعة التي وقع عليها الاختبار أحقيتها باللعب مع المنتخب الأولمبي، وإن كان هنالك إمكانية لانتداب لاعبين آخرين بسبب مشاركة فريق شباب الظاهرية وأهلي الخليل في مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي.