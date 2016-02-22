هنري يحذر برشلونة من أبرز لاعبي أرسنال

توقع لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تيري هنري، الذي لعب في صفوف أرسنال وبرشلونة، فوز النادي الكتالوني على « المدفعجية » في دور الـ16 لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم، محذرا من أن فوز « البرسا » سيأتي بمشقة.

في تصريحات لوسائل إعلام النادي الكتالوني الرسمية، أكد هنري على أن: « أرسنال عليه تحقيق نتيجة جيدة على أرضه غدا الثلاثاء، لكي يذهب إلى كامب نو (ملعب برشلونة) ولديه عدة خيارات للفوز ».

ويتوقع هنري، الذي يعمل حاليا كمحلل رياضي في التلفزيون، أن يلعب أرسنال بشكل دفاعي مع محاولة إلحاق الضرر بالبرسا عن طريق الهجمات المرتدة، كما حذر من أن الفريق الإنجليزي يقدم مباريات كبرى.

أشار إلى أن: « أرسنال كان عليه الاستحواذ على الكرة للفوز بالمباريات، ولكنه الآن يستطيع تحقيق ذلك بدون الاستحواذ على الكرة »، معتبرا أنه في حال كان البرسا قادرا على ايقاف مسعود أوزيل « فالأرسنال عمليا سيكون بلا أنياب ».

يذكر أن هنري كان أحد أبطال نهائي دوري الأبطال الذي توج بلقبه برشلونة على حساب أرسنال 2-1، بينما كان الفرنسي بصفوف « المدفعجية » في عام 2006.

واعترف هنري بأنه يتذكر دائما ذلك اللقاء، ولا سيما الأداء الرائع الذي قدمه أندريس أنييستا لاعب برشلونة، في الشوط الثاني من المباراة قائلا إنه « قد غير مجريات اللقاء ».