وفاه مواطن و15 إصابة جراء حادث سير مروع بطريق وادي النار شرق بيت لحم

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الاثنين , وفاة مواطن , وإصابة 15 مواطناً جراء حادث سير مروع وقع بطريق وادي النار , المؤدي الي طريق بيت لحم والخليل .

وقال الهلال ان طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف هرعت للمكان لنقل المصابين فور وقع الحادث...

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في بيت لحم محمد عوض لمراسلنا، بأن حادث سير وقع على الطريق المذكور بين شاحنة ومركبة كانت تقل عددا من المواطنين، ما أسفر عن مصرع الشاب ثائر رزق كوازبة (22 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل، وإصابة عشرة بجروح، وصفت جروح خمسة منهم بالخطيرة

وأوضح أن غالبية المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، وآخرين نقلوا إلى مستشفى الخضر في بيت لحم.









