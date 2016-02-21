إعلام الأسرى: القيق غير متابع صحياً وقانونياً

قالت عائلة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ قرابة 90 يوماً أن نجلها محمد أصبح الآن بلا محامٍ يتابع قضيته قانونياً.

وبهذا الإعلان فقد أصبح الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أي شيء يطرأ على الصحفي القيق في جميع المستويات بدءاً بالوضع الصحي وليس انتهاءً بالوضع القانوني.

من جهته حمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الأسير القيق داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية لمتابعة وضعه وانقاذه من حالة الظلم الواقعة عليه لاسيما سياسة الإعدام الممنهج التي يتعرض لها.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية قد رفضت اليوم النظر في قضية زيارة عائلة القيق لنجلها للمرة الثانية.