نتنياهو يدافع عن أيزنكوت..!

دافع رئيس وزراء الاحتلال « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو مساء الأحد عن رئيس أركان جيشه جادي أيزنكوت بعد الانتقادات التي وجهت له عقب تصريح قال فيه: « إنه لا يريد أن يفرغ الجنود الذين يواجهون موجة من هجمات الطعن الفلسطينية رصاص أسلحتهم في مواجهة فتاة تلوح بمقص ».

زعم عضو في حكومة نتنياهو اليمينية، إن التصريحات التي أدلى بها أيزنكوت الأسبوع الماضي ربما أسيء تفسيرها من جانب منتقدي « إسرائيل » في المحافل الدولية على أنها تؤكد باستخدام القوة غير المتناسبة ضد المهاجمين الفلسطينيين وكثير منهم من الشبان.

وقال عضو آخر في مجلس الوزراء على فيسبوك: « إن الجنود قد يترددون الآن في إطلاق النار على المهاجمين مما يعرضهم وآخرين للخطر ».

ووصف نتنياهو الجدل السياسي الداخلي بأنه “أجوف” وقال إن تصريحات أكبر قائد عسكري في « إسرائيل » كانت مجرد “توضيح ما هو واضح” بشأن قواعد الاشتباك العسكري التي لا يمكن للجنود بموجبها إطلاق النار إلا إذا كانت حياتهم معرضة للخطر« وفقاً لمزاعمهم.

وقال نتنياهو للحكومة في تصريحات علنية “كل ما قيل بعد (تصريحات أيزنكوت) نابع عن جهل أو هو محاولة لتوجيه انتقادات سياسية ».

وثار الجدل بعد نشر فيديو يظهر أشخاصا قيل إنهم مهاجمون يتعرضون لوابل من الرصاص وأحيانا بعد سقوطهم على الأرض. وتقول « إسرائيل » إن مثل هذا القدر من القوة ضروري أحيانا في المواقف التي تتعرض فيها حياة الجنود والمدنيين للخطر.

وفي أحدث مثال يوم الجمعة الماضي بثت قناة الجزيرة التلفزيونية صورا تظهر اثنين أو ثلاثة من أفراد الأمن « الإسرائيلي » يطلقون النار بصورة متكررة على فلسطيني يرقد على الأرض.