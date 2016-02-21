التشيك: فلسطين تحصد جائزة أفضل جناح في معرض السياحة الدولي

أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك، خالد الأطرش، عن فوز فلسطين بجائزة أفضل جناح في معرض السياحة الدولي الذي استضافته العاصمة التشيكية براغ.

وأضاف أن « فلسطين استطاعت أن تسجل حضورا فاق توقعات المنظمين »، مشيرا إلى أن « العارضين الفلسطينيين بالتعاون مع السفارة قد استطاعوا التعامل مع الإقبال الكثيف للزائرين بكفاءة عالية ».

وأردف أن « مشاركة فلسطين التي تعتبر الأولى من نوعها في الدورة الخامسة والعشرين لمعرض السياحة الدولي قد تميزت بالتنافسية مع الدول ال46 المشاركة الأخرى ».

وقال أن مدير عام المعارض في وزارة السياحة والآثار، ماجد اسحاق، قد تسلم جائزة فلسطين في حفل مميز، مساء الجمعة، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة.

وثمن الأطرش الإشادة التي خص بها المدير الإقليمي لمعرض السياحة الدولي دراهومير ميدفيد، مشاركة فلسطين هذا العام، التي حظيت من جهة أخرى باهتمام إعلامي غير مسبوق.