الطقس: منخفض جوي يبدأ عصر اليوم

توقعت دائرة الارصاد الجوية، ان تتأثر البلاد اليوم الاحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهر تسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا خاصة في ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

واشارت الى ان البلاد تبقى غدا الاثنين، تحت تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المرافقة له لذا يكون الجو غائماً وبارداً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

وحذرت الدائرة المواطنين، ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من: خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد، ومن تدني مدى الرؤية الافقية.