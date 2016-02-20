صبّاح يشارك في اجتماع اللجنة الفنية الرياضية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

شارك ابراهيم صباح عضو اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في اجتماعات اللجنة الفنية الرياضية التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 16 وحتى 19 من شهر شباط الجاري.

وناقشت اللجنة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، حيث أقرت مجموعة من البرامج والدورات الرياضية المزمع تنظيمها في عدد من الدول العربية، وتم إقرار دورة تدريبة عربية في فلسطين حول انتخابات الاتحادات الرياضية، وتعتبر هذه الدورة هي الأولى عربيا بهذا الخصوص.

وعلى هامش الاجتماع شارك صبّاح في اجتماعات اللجنة الفنية الشبابية والتي ناقشت العديد من البرامج، كما اعتمدت ثلاثة برامج سبق وقدمت من فلسطين، وأبرزها ورشة عمل حول اعداد الاستراتيجيات الخاصة بالشباب.

في سياق منفصل يتوجه الصباح اليوم السبت إلى تونس لحضور ملتقى عربياً حول علاقة الحكومات العربية بالمؤسسات الرياضة الوطنية، ويمتد الملتقى من 22 إلى 25 من شهر شباط الجاري.